Ефектний зовні та затишний всередині: у цьому будиночку поєднали найкращі риси

Котедж під назвою Craftsman у центрі міста Кармел, Каліфорнія, привернув багато уваги. Нещодавно це житло з ефектним чорним екстер'єром з'явилося на ринку.

Історичний будиночок 1920-х років зроблений із дерева секвої, що дуже добре видно всередині житла. Теперішні власники жили тут з 1998 року, але тепер наважилися продати власність. Ціна питання становить 2 795 000 доларів.

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Невеликий дерев’яний будиночок з дуже затишним інтер’єром

Будинок має площу близько 175 квадратних метрів. Власники розширили його та ретельно оновили, адже раніше його площа складала всього лише 130 “квадратів”.

Це двоповерховий будинок із трьома спальнями та двома ванними кімнатами. Окрім того, є кухня, вітальня, домашній офіс-бібліотека та невелика тераса.

Якщо зайти до кухні, то складається враження, наче повертаєшся в минуле. Там збереглася раковина в стилі фермерського будинку, старовинна плита й відкриті полиці.

Чудовий котедж зі старовинними деталями / Фото Sotheby's International Realty

У вітальні також можна побачити багато оригінальних елементів. Наприклад, однокамерні вікна та камін із кармельського каменю. В основній спальні є велика гардеробна. Там же облаштований офіс.

“Близько 100 відсотків людей, які проходять сюди, просто захоплюються. Це щось на зразок бабусиної та дідусевої хати. Людям подобаються ці милі маленькі химерні котеджі”, – каже агент з лістингу.

Будинок розташований у першокласному районі міста Кармел-бай-те-Сі. Багато власників житла в цій місцині використовують його як вторинне. Тобто вони приїжджають сюди літом на відпочинок. Мати будинок у Кармелі означає жити поблизу Тихого океану.