Исторический домик 1920-х годов сделан из дерева секвой, что хорошо видно внутри жилья. Нынешние владельцы жили здесь с 1998 года, но теперь отважились продать собственность. Цена вопроса составляет 2 795 000 долларов.

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Небольшой деревянный домик с очень уютным интерьером

Дом имеет площадь около 175 квадратных метров. Владельцы расширили его и тщательно обновили, ведь раньше его площадь составляла всего 130 "квадратов".

Это двухэтажный дом с тремя спальнями и двумя ванными комнатами. Кроме того, есть кухня, гостиная, домашний офис-библиотека и небольшая терраса.

Если зайти в кухню, то создается впечатление, будто возвращаешься в прошлое. Там сохранилась раковина в стиле фермерского дома, старинная плита и открытые полки.

Прекрасный коттедж со старинными деталями / Фото Sotheby's International Realty

В гостиной можно увидеть много оригинальных элементов. К примеру, однокамерные окна и камин из кармельского камня. В основной спальне есть большая гардеробная. Там же обустроен офис.

“Около 100 процентов проходящих сюда людей просто увлекаются. Это что-то вроде бабушкиного и дедушкиного дома. Людям нравятся эти милые маленькие причудливые коттеджи”, – говорит агент по листингу.

Дом расположен в первоклассном районе города Кармел-бай-те-Си. Многие владельцы жилья в этом месте используют его как вторичное. То есть, они приезжают сюда летом на отдых. Мать дома в Кармеле означает жить вблизи Тихого океана.