Це помешкання є одним із найкращих екологічних будинків у світі. Адже воно виходить за межі мінімалістичних ідей оздоблення.

Зверніть увагу Що таке технічний паспорт будинку та хто оплачує його виготовлення

"Геометричний шедевр"

Дім збудований та облаштований за інноваційними технологіями. У будинку прокладене геотермальне опалення та охолодження, а на даху встановлені сонячні панелі. Усі стіни всередині зроблені з місцевої деревини із суперізоляційною конструкцією.

Але це більше, ніж екодім – це мистецький проєкт. Вхідна веранда — це дерев'яна куля, яка з першої миті змушує поринути в грайливий геометричний простір.

Інтер'єр екобудиночка / Фото Airbnb

У будинку гарна кухня, проте немає повноцінних спалень. Тут облаштовані лише куточки для сну, де є два ліжка-футон у японському стилі та ще один диван-футон.

Екодім можна орендувати. Ціни змінюються залежно від дати. Найближчим часом є доступні ночі за 500 доларів.