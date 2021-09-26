Фотограф Джонатан Хебер вивчив історію проживання Джобса в маєтку та спробував з'ясувати, чому підприємець мріяв про знесення будівлі.

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Історія купівлі та ненависті до дому

Фото нині знесеного фасаду / Фото Flickr

Будинок був спроєктований у 1925 році архітектором Джорджем Вашингтоном Смітом. Нерухомість було названо на честь магната-замовника проєкту – Деніела Коуена Джеклінга.

Невідомо, чому саме Джобсу сподобалася ця нерухомість, однак він віддав за неї мільйони доларів. Очевидно, що підприємець розумів історичне значення будинку та вже незабаром втомився від складного планування та незвичного інтер'єру.

В домі збереглося багато старовинних елементів та предметів декору / Фото Flickr

З часом засновник Apple вирішив й зовсім знести нерухомість аби збудувати на її місці компактніший та мінімалістичніший будинок. Однак, враховуючи історію дому, влада не дала дозвіл на знесення.

Не зумівши отримати згоду на знесення будинку, у 1994 році Джобс переїхав. З 2000 року він й зовсім перестав утримувати будинок. Таким чином він надіявся змусити владу погодитися на перебудову. Наступні 10 років Джобса пройшли в безрезультатній боротьбі. Дім тим часом занепадав.

Попри пошкодження, історичні скарби, такі як мідна люстра над сходовою кліткою, все-таки збереглися / Фото Flickr

У травні 2009 року міська рада Вудсайду видала Джобсу необхідні дозволи на знесення покинутого будинку за умови, що він дозволить акуратно розібрати конструкцію, щоб перенести її на інше місце. У лютому 2011 року, всього за 8 місяців до того, як він програв свою битву з раком, Джобс, нарешті, зніс Jackling House.

Як виглядав дім

10 років без господаря вплинули на вигляд дому / Фото Flickr

Фото покинутого особняка Джобса були зроблені фотографом Джонатаном Хебером незадовго повного знесення споруди. Хоча фарба почала відшаровуватися, а тинькування – кришитися, розкіш особняка з 35 кімнатами все ще очевидна.

Будинок площею 1602 квадратних метрів міг похвалитися елегантною вітальнею, великою кухнею та безліччю спалень. Серед іншого, тут розташована ігрова кімната з більярдним столом. Інтер'єр доповнювали посріблені люстри та червоні шпалери.

Збережені деталі інтер'єру / Фото Flickr

Дехто пов'язує нелюбов Джобса до будинку саме з незвичним декором. Історичні елементи, приміром кімната з вбудованим органом, відчутно контрастували з ультрасучасними особняками Каліфорнії. Будинок також був прикрашений іспанською плиткою і мозаїками та великою кількістю позолоти, яка зустрічалася як на бетонних стінах, так в ліфті.

Вбудований орган / Фото Flickr

У деяких кімнатах зберігалися особисті речі, ймовірно, залишені Джобсом. Ці предмети включали сертифікат 1985 року з написом "International Business Machine's Corporation", газети, журнали та документи. Серед речей була колекція старих відеокасет, в тому числі "Хрещений батько".

Після того, як будинок був знесений, дружина Джобса Лорен подала заявку на будівництво маєтку площею 1393 метрів квадратних, однак чи він буде збудованим залишається загадкою.