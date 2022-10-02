Для відбудови України створять наймасштабнішу електронну систему у світі

Мінінфраструктури разом з Мінцифри і коаліцією RISE Ukraine презентували дизайн електронної системи управління відбудовою. Це безпрецендентна новина, оскільки йдеться про десятирічний проєкт вартістю сотні мільярдів гривень.

Про особливості електронної системи розповів виконавчий директор BRDO, співзасновник коаліції RISE Ukraine Олексій Дорогань. Зібрали найголовніші тези.

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Найбільш масштабна електронна інфраструктура у світі

Як зазначив Дорогань, у 2022 році Україна, яка є лідером у сфері цифровізації державного управління, має шанс реалізувати велику відбудову, яка була б справді демократичною.

За обсягом даних, функціоналом і покриттям процедур це буде найбільш масштабна електронна інфраструктура у світі,

– наголошує він.

Цифрова система управління відбудовою допоможе досягти одразу двох цілей:

перша – організувати швидку відбудову, яка буде відповідати параметрам інклюзивності та ефективності,

друга – забезпечити довіру до цього процесу та залучити достатньо коштів на її реалізацію.

З чого складатиметься електронна система та як вона працюватиме

Дорогань розповідає, що держава активно працює над дизайном цифрової системи, яка буде складатися із кількох модулів.

Вона буде складатися з кількох модулів: окремих підсистем, реєстрів та механізмів обміну даними між ними. Вона покриватиме процеси від ініціації проєкту до його завершення,

– пояснює він.

При цьому окремий проєкт відбудови (відновлення) може покривати як фізичну відбудову або реконструкцію одного об’єкта, так і комплекс об’єктів або додаткові процеси, пов’язані з відновленням функціонування об'єкта.

Так, Мінінфраструктури за підтримки інших міністерств розробляє реєстр пошкодженого майна. Він забезпечує цифровізацію процесу "Інвентаризація та оцінка збитків". Дані цього реєстру використовуватимуть для планування проєктів відновлення. Це буде відбуватися в окремому модулі системи.

"Тендери на закупівлю товарів та послуг для реалізації проєктів будуть проходити в системі ProZorro, яка виконуватиме функцію одного з модулів цифрової системи відбудови. На кожній стадії ми матимемо окремий електронний модуль, який виконуватиме свою частину завдань", – пише Дорогань.

Система буде охоплювати такі оцифровані етапи проєктів:

інвентаризація та оцінка збитків,

збір та аналіз даних для пріоритезації та планування відбудови,

планування та пріоритезація проєктів,

фінансування проєктів,

реалізація проєктів,

оплата робіт,

введення в експлуатацію та утримання.

Кожен етап потребує значних людських ресурсів, а також збору, обробки та аналізу великих масивів даних, моделювання, прогнозування та інших дій, пов’язаних з даними.



З чого складатиметься електронна система та як вона працюватиме / Інфографіка RISE Ukraine

На базі Мінінфраструктури буде запущена скорочена версія системи. Це дозволить уже зараз здійснювати відбудову критичної інфраструктури з максимально можливими прозорістю та підзвітністю.

Міністерство бере загальний підхід і застосовує його до інфраструктурної відбудови. Інфраструктурні об’єкти – найскладніші, найдорожчі, з найбільшими ризиками, тому на них можна перевірити операційне управління і моніторинг,

– зазначає Дорогань.

Водночас коаліція RISE Ukraine допомагає виконувати окремі роботи, зокрема просуває ключові принципи: прозорість, підзвітність та ефективність. Співзасновник коаліції зазначає, що вони наполягають на відкритті даних системи для всіх, окрім представників держави-агресора.