Об особенностях электронной системы рассказал исполнительный директор BRDO, соучредитель коалиции RISE Ukraine Алексей Дорогань. Собрали самые главные тезисы.

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Самая масштабная электронная инфраструктура в мире

Как отметил Дорогань, в 2022 году Украина, которая является лидером в сфере цифровизации государственного управления, имеет шанс реализовать большое восстановление, которое было бы действительно демократическим.

По объему данных, функционалу и покрытию процедур это будет наиболее масштабная электронная инфраструктура в мире,

– подчеркивает он.

Цифровая система управления восстановлением поможет добиться сразу двух целей:

первая – организовать быстрое восстановление, которое будет соответствовать параметрам инклюзивности и эффективности,

вторая – обеспечить доверие к этому процессу и привлечь достаточно средств для его реализации.

Из чего будет состоять электронная система и как она будет работать

Дорогань рассказывает, что государство активно работает над дизайном цифровой системы, состоящей из нескольких модулей.

Она будет состоять из нескольких модулей: отдельных подсистем, реестров и механизмов обмена данными между ними. Она будет покрывать процессы от инициации проекта до его завершения,

– объясняет он.

При этом отдельный проект восстановления может покрывать как физическое восстановление или реконструкцию одного объекта, так и комплекс объектов или дополнительные процессы, связанные с восстановлением функционирования объекта.

Так, Мининфраструктура при поддержке других министерств разрабатывает реестр поврежденного имущества. Он обеспечивает цифровизацию процесса "Инвентаризация и оценка ущерба". Данные реестра будут использоваться для планирования проектов восстановления. Это будет происходить в отдельном модуле системы.

"Тендеры на закупку товаров и услуг для реализации проектов будут проходить в системе ProZorro, которая будет выполнять функцию одного из модулей цифровой системы восстановления. На каждой стадии у нас будет отдельный электронный модуль, который будет выполнять свою часть задач", – пишет Дорогань.

Система будет охватывать следующие оцифрованные этапы проектов:

инвентаризация и оценка ущерба,

сбор и анализ данных для приоритетизации и планирования восстановления,

планирование и приоритетизация проектов,

финансирование проектов,

реализация проектов,

оплата работ,

ввод в эксплуатацию и удержание.

Каждый этап требует значительных человеческих ресурсов, а также сбора, обработки и анализа больших массивов данных, моделирования, прогнозирования и других действий, связанных с данными.



Из чего будет состоять электронная система и как она будет работать / Инфографика RISE Ukraine

На базе Мининфраструктуры будет запущена сокращенная версия системы. Это позволит уже сейчас производить восстановление критической инфраструктуры с максимально возможными прозрачностью и подотчетностью.

Министерство берет общий подход и применяет его к инфраструктурному восстановлению. Инфраструктурные объекты – самые сложные, дорогие, с наибольшими рисками, поэтому на них можно проверить операционное управление и мониторинг,

– отмечает Дорогань.

В то же время, коалиция RISE Ukraine помогает выполнять отдельные работы, в частности продвигает ключевые принципы: прозрачность, подотчетность и эффективность. Соучредитель коалиции отмечает, что они настаивают на открытии данных системы для всех, кроме представителей государства-агрессора.