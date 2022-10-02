Об особенностях электронной системы рассказал исполнительный директор BRDO, соучредитель коалиции RISE Ukraine Алексей Дорогань. Собрали самые главные тезисы.
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Самая масштабная электронная инфраструктура в мире
Как отметил Дорогань, в 2022 году Украина, которая является лидером в сфере цифровизации государственного управления, имеет шанс реализовать большое восстановление, которое было бы действительно демократическим.
По объему данных, функционалу и покрытию процедур это будет наиболее масштабная электронная инфраструктура в мире,
– подчеркивает он.
Цифровая система управления восстановлением поможет добиться сразу двух целей:
- первая – организовать быстрое восстановление, которое будет соответствовать параметрам инклюзивности и эффективности,
- вторая – обеспечить доверие к этому процессу и привлечь достаточно средств для его реализации.
Из чего будет состоять электронная система и как она будет работать
Дорогань рассказывает, что государство активно работает над дизайном цифровой системы, состоящей из нескольких модулей.
Она будет состоять из нескольких модулей: отдельных подсистем, реестров и механизмов обмена данными между ними. Она будет покрывать процессы от инициации проекта до его завершения,
– объясняет он.
При этом отдельный проект восстановления может покрывать как физическое восстановление или реконструкцию одного объекта, так и комплекс объектов или дополнительные процессы, связанные с восстановлением функционирования объекта.
Так, Мининфраструктура при поддержке других министерств разрабатывает реестр поврежденного имущества. Он обеспечивает цифровизацию процесса "Инвентаризация и оценка ущерба". Данные реестра будут использоваться для планирования проектов восстановления. Это будет происходить в отдельном модуле системы.
"Тендеры на закупку товаров и услуг для реализации проектов будут проходить в системе ProZorro, которая будет выполнять функцию одного из модулей цифровой системы восстановления. На каждой стадии у нас будет отдельный электронный модуль, который будет выполнять свою часть задач", – пишет Дорогань.
Система будет охватывать следующие оцифрованные этапы проектов:
- инвентаризация и оценка ущерба,
- сбор и анализ данных для приоритетизации и планирования восстановления,
- планирование и приоритетизация проектов,
- финансирование проектов,
- реализация проектов,
- оплата работ,
- ввод в эксплуатацию и удержание.
Каждый этап требует значительных человеческих ресурсов, а также сбора, обработки и анализа больших массивов данных, моделирования, прогнозирования и других действий, связанных с данными.
Из чего будет состоять электронная система и как она будет работать / Инфографика RISE Ukraine
На базе Мининфраструктуры будет запущена сокращенная версия системы. Это позволит уже сейчас производить восстановление критической инфраструктуры с максимально возможными прозрачностью и подотчетностью.
Министерство берет общий подход и применяет его к инфраструктурному восстановлению. Инфраструктурные объекты – самые сложные, дорогие, с наибольшими рисками, поэтому на них можно проверить операционное управление и мониторинг,
– отмечает Дорогань.
В то же время, коалиция RISE Ukraine помогает выполнять отдельные работы, в частности продвигает ключевые принципы: прозрачность, подотчетность и эффективность. Соучредитель коалиции отмечает, что они настаивают на открытии данных системы для всех, кроме представителей государства-агрессора.