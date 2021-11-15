Елітна нерухомість зросла у ціні: у яких містах світу найдорожче

Міжнародна консалтингова компанія Knight Frank опублікувала індекс цін на елітну нерухомість Prime Global Cities Index за третій квартал 2021 року. Загалом експерти проаналізували 46 країн.

У третьому кварталі індекс, який вимірює, наскільки зросли ціни на житло у "престижних" містах зріс на 9,5%. Для порівняння у другому кварталі 2021 року аналогічна нерухомість зросла лише на 8,3%. Значне зростання цін у вересні спостерігалося у Маямі, Сеулі та Шанхаї.

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Зростання цін на елітну нерухомість / Фото Knight Frank

Керівник відділу міжнародних досліджень Knight Frank, зазначив, що на зростання цін вплинуло відкриття кордонів та відновлення міжнародного авіасполучення. Крім того, ринок "охолодили" підвищення податків на нерухомість та перспективи посилення грошово-кредитної політики.

Двозначне зростання зафіксовано у 35% міст.

5 міст світу за річним зростанням цін на елітне житло в третьому кварталі 2021 року:

Майамі, США +26,4%;

Сеул, Південна Корея +22,6%;

Шанхай, Китай +20,5%;

Москва, Росія +20,5%;

Торонто, Канада +20,4%.

Індекс 46 міст / Фото Knight Frank

Майамі очолює індекс у цьому кварталі вперше з моменту його запуску у 2007 році. Бажання мати більш просторе, прибережне житло та низькі податки у Флориді, стали ключовими факторами для віддалених працівників у США,

– підсумував експерт.

Ціни знизилися у 4-х китайських містах, зокрема у Шеньчжені, Шанхаї, Пекіні та Гуанчжоу. Експерт пов'язує це з кризою Evergrande та локальними спалахи Covid-19.

Найбільше зниження середньої ціни на елітну нерухомість у порівнянні з минулим роком (на -4,2%) зафіксовано у Джакарті.