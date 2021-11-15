В третьем квартале измеряющий индекс насколько выросли цены на жилье в "престижных" городах вырос на 9,5%. Для сравнения во втором квартале 2021 года аналогичная недвижимость выросла всего на 8,3%. Значительный рост цен в сентябре наблюдался в Майами, Сеуле и Шанхае.

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Рост цен на элитную недвижимость / Фото Knight Frank

Руководитель отдела международных исследований Knight Frank отметил, что на рост цен повлияло открытие границ и возобновление международного авиасообщения. Кроме того, рынок "охладил" повышение налогов на недвижимость и перспективы усиления денежно-кредитной политики.

Двухзначный рост зафиксирован в 35% городов.

5 городов мира по годовому росту цен на элитное жилье в третьем квартале 2021 года:

Майами США +26,4%;

Сеул, Южная Корея +22,6%;

Шанхай, Китай +20,5%;

Москва, Россия +20,5%;

Торонто, Канада +20,4%.

Индекс 46 городов / Фото Knight Frank

Майами возглавляет индекс в этом квартале впервые с момента его запуска в 2007 году. Желание иметь более просторное, прибрежное жилье и низкие налоги во Флориде стали ключевыми факторами для удаленных работников в США,

– подытожил эксперт.

Цены снизились в 4-х китайских городах, в том числе в Шэньчжэне, Шанхае, Пекине и Гуанчжоу. Эксперт связывает это с кризисом Evergrande и местными вспышками Covid-19.

Наибольшее понижение средней цены на элитную недвижимость по сравнению с прошлым годом (на -4,2%) зафиксировано в Джакарте.