Про це розповів президент Туреччини Реджеп Ердоган після засідання кабінету міністрів в Анкарі. Він назвав нову програму наймасштабнішим проєктом соціального житла в історії Туреччини.
Читайте також Як отримати безкоштовне житло в Україні: список держпрограм та умови участі
У Туреччині запустять будівництво соціального житла
Будинки, які будуть збудовані в рамках цього проєкту, будуть пропонуватися за вигідними тарифами тим, хто купує житло вперше.
Деякі квартири будуть передані пенсіонерам, ветеранам, їхнім родичам, а також молодим сім'ям,
– заявив Ердоган.
Він додав, що робота над проєкт наближається до завершення та пообіцяв оприлюднити деталі у вересні 2022 року.
Ердоган додав, що у соціальному житлі будуть використовувати системи поновлюваної енергії. Будинки будуть побудовані з енергоощадних та екологічних матеріалів.
Наша мета полягає в тому, щоб дати поштовх будівельному сектору та надати нашим громадянам житло на доступних умовах коштом збільшення пропозиції, що скоротилася під час пандемії. Цей проєкт також сприятиме зниженню цін на оренду житла,
– наголосив президент Туреччини.
Водночас міністр довкілля, урбанізації та зміни клімату Мурат Курум сказав, що зростання цін на нерухомість є "штучним".
Цікаво – туристам із росії загрожує виселення з турецьких готелів: дивіться відео