Про це розповів президент Туреччини Реджеп Ердоган після засідання кабінету міністрів в Анкарі. Він назвав нову програму наймасштабнішим проєктом соціального житла в історії Туреччини.

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У Туреччині запустять будівництво соціального житла

Будинки, які будуть збудовані в рамках цього проєкту, будуть пропонуватися за вигідними тарифами тим, хто купує житло вперше.

Деякі квартири будуть передані пенсіонерам, ветеранам, їхнім родичам, а також молодим сім'ям,

– заявив Ердоган.

Він додав, що робота над проєкт наближається до завершення та пообіцяв оприлюднити деталі у вересні 2022 року.

Ердоган додав, що у соціальному житлі будуть використовувати системи поновлюваної енергії. Будинки будуть побудовані з енергоощадних та екологічних матеріалів.

Наша мета полягає в тому, щоб дати поштовх будівельному сектору та надати нашим громадянам житло на доступних умовах коштом збільшення пропозиції, що скоротилася під час пандемії. Цей проєкт також сприятиме зниженню цін на оренду житла,

– наголосив президент Туреччини.

Водночас міністр довкілля, урбанізації та зміни клімату Мурат Курум сказав, що зростання цін на нерухомість є "штучним".

Нагадаємо: аналітики підрахували, що в останній місяць весни іноземці купили 5,9 тисячі об'єктів житлової нерухомості у Туреччині. Це у 3 рази більше, ніж у травні 2021 року. Серед тих, хто вклався у турецькі "квадрати" – 241 українець. Таким чином наші співгромадяни увійшли до п'ятірки іноземних покупців місцевого житла.

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