Дизайнери застерігають: 4 кольори, у які в жодному разі не варто фарбувати комору

Колір відіграє значну роль, навіть у такому непримітному місці, як комора. Виберіть неправильний колір фарби – і вона матиме брудний і непривабливий вигляд.

Дизайнери інтер'єру діляться кольорами, у які вони ніколи не пофарбували б комору. Дізнайтеся, у чому тут справа.

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Яскравий білий

Вам може здатися, що це ідеальний відтінок, адже відомо, що він візуально збільшує невелику кімнату. Проте яскраво-білий є клінічним і різким, а це не та атмосфера, яка бажана на кухні.

Але це не означає, що треба відмовитися від білого повністю. Білий з теплим відтінком – це універсальний колір, який освітлює кімнату.

Яскраво-білий колір надто різкий для місця, де зберігають їжу / Фото Hetherington Newman

Червоний

Це потужний колір, який дизайнери зазвичай не рекомендують для кухні, і те ж саме стосується комори.

"Сміливі, яскраві кольори можуть здаватися надмірно інтенсивними в компактному просторі, як-от комора. Якщо вас приваблюють яскраві кольори, намагайтеся використовувати їх помірно", – каже дизайнер інтер'єру Артем Кроповінський.

Темно-синій

Крім того, у списку кольорів фарби, які не слід використовувати для комори, є синій – принаймні в його темних втіленнях.

"Як правило, ми намагаємося уникати темних або насичених кольорів в основних житлових приміщеннях, оскільки вони відвертають увагу та зазвичай не мають позитивного впливу на загальний настрій і атмосферу приміщення", – пояснює експертка Анджела Хамві.

Темно-синій також може зробити простір тісним. "Темні відтінки можуть візуально зменшити комору, зробити її замкнутою та перевантаженою", – каже Артем Кроповінський.

Зелений

Це ще один колір, якого слід уникати для фарбування комори. Існує думка, що зелений проливає погане світло на їжу.

Зелена комора – не найкращий вибір / Фото British Standard