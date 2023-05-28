Дизайнеры интерьера делятся цветами, в которые они никогда не покрасили бы амбар. Узнайте, в чем здесь дело.

Обратите внимание Зеленые зоны, спортплощадки, лаунж-зоны: как КН РИЭЛ создает комфортную среду для жизни

Яркий белый

Вам может показаться, что это идеальный оттенок, ведь известно, что он зрительно увеличивает небольшую комнату. Однако ярко-белый является клиническим и резким, а это не та атмосфера, которая желательна на кухне.

Но это не значит, что нужно отказаться от белого полностью. Белый с теплым оттенком – это универсальный цвет, освещающий комнату.

Ярко-белый цвет слишком резок для места, где хранят еду / Фото Hetherington Newman

Красный

Это мощный цвет, который дизайнеры обычно не рекомендуют для кухни, и то же касается амбара.

"Смелые, яркие цвета могут казаться чрезмерно интенсивными в компактном пространстве, например амбар. Если вас привлекают яркие цвета, старайтесь использовать их умеренно", - говорит дизайнер интерьера Артем Кроповинский.

Темно-синий

Кроме того, в списке цветов краски, которые не следует использовать для амбара, синий – по крайней мере, в его темных воплощениях.

"Как правило, мы стараемся избегать темного или насыщенного цвета в основных жилых помещениях, поскольку они отвлекают внимание и обычно не оказывают положительного влияния на общее настроение и атмосферу помещения", - объясняет эксперт Анджела Хамви.

Темно-синий может сделать пространство тесным. "Темные оттенки могут визуально уменьшить амбар, сделать его замкнутым и перегруженным", - говорит Артем Кроповинский.

Зеленый

Это еще один цвет, которого следует избегать для окрашивания амбара. Есть мнение, что зеленый проливает плохой свет на еду.

Зеленый амбар – не лучший выбор / Фото British Standard