Два цікаві відтінки, які обирають для фарбування стін у маленьких кімнатах: запам'ятайте їх

У 2024 році стіни надалі фарбують здебільшого в білий колір та його м'які відтінки. Проте для свіжого й цікавого вигляду це зовсім не ті тони, які потрібні.

Біла фарба для стін уже не така актуальна – її замінили ніжно-рожеві та інші пастельні відтінки. Цього року колірні тенденції ще сміливіші. Ось два відтінки, які варто обрати для фарбування стін у маленьких кімнатах.

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Теракотовий

Вітальня у помаранчевих відтінках / Фото Farrow & Ball

Біла спальня чи вітальня – це класика, але навіть вона з часом набридає. Якщо ви хочете зробити кімнату затишнішою, оберіть цікавий теплий відтінок, як-от теракоту. Дизайнери радять колір фарби на кшталт Farrow & Ball Faded Terracotta відомого британського виробника.

Блідо-зелений

Похмура вітальня зі смугастим диваном / Фото Albion Nord

Якщо теракотовий чи схожі на нього відтінки для вас надто сміливі, можете обрати блідо-зелену фарбу. Дуже популярними є відтінки шавлії та оливки, які також вважають нейтральними, як і білий.

Дизайнери радять дивитися на фарби, що за кольором схожі до Dill Weed компанії Benjamin Moore. Він м'який і приглушений, але не каламутний.