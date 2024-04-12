Белая краска для стен уже не так актуальна – ее заменили нежно-розовые и другие пастельные оттенки. В этом году цветовые тенденции еще смелее. Вот два оттенка, которые стоит выбрать для покраски стен в маленьких комнатах.

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Терракотовый

Гостиная в оранжевых оттенках / Фото Farrow & Ball

Белая спальня или гостиная – это классика, но даже она со временем надоедает. Если вы хотите сделать комнату уютной, выберите интересный теплый оттенок, например терракоту. Дизайнеры советуют выбрать краску вроде Farrow & Ball Faded Terracotta известного британского производителя.

Бледно-зеленый

Мрачная гостиная с полосатым диваном / Фото Albion Nord

Если терракотовый или похожие на него оттенки для вас слишком смелые, можете выбрать бледно-зеленую краску. Очень популярны оттенки шалфея и оливки, которые также считают нейтральными, как и белый.

Дизайнеры советуют смотреть на краски, что по цвету похожи на Dill Weed компании Benjamin Moore. Он мягкий и приглушенный, но не мутный.