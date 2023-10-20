Що означає феншуй та як використовувати цю практику у своєму домі

Все більше людей починають цікавитися феншуєм, оскільки ця практика відроджується в усьому світі. Усе через те, що ми тепер проводимо більше часу в наших домівках, відтак шукаємо способи бути в гармонії з простором.

Хоча про його походження практики відомо небагато, але є дані свідчать про те, що феншуй використовували в деяких китайських будинках і містах понад 4 тисячі років тому. Що взагалі означає феншуй та які його основні принципи – розповідаємо далі.

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Практика феншуй у вашому домі

Слова "фен" і "шуй" перекладаються як "вітер" і "вода". Головна ідея такої практики полягає в тому, що життя людини пов'язане з навколишнім середовищем. Який стосунок вона має до будинків?

Феншуй базується на філософії, згідно з якою правильне розташування предметів та кольорів допомагає досягти гармонії та балансу. Багато дизайнерів визначають феншуй як "уважність до простору". Ви звертаєте увагу на деталі вашого оточення, визнаючи та працюючи з тим фактом, що простір впливає на вас, так само як ви впливаєте на нього.

Наше внутрішнє середовище нерозривно пов'язане з нашим зовнішнім середовищем. У нас є вибір: ми або живемо в просторі, який напружує нас, або вдосконалюємо його, щоб він впливав позитивно та навіть покращував настрій,

– кажуть фахівці.

Люди зараз усвідомлюють, що дім дуже важливий. Коли ви повертаєтеся в житло з роботи чи просто з прогулянки, то маєте відчувати спокій і затишок. У домі не повинно бути купи безладу, а багато місця, яке не обмежувало б.

П'ять принципів феншуй

Кожен з п'яти елементів пов'язаний з певними якостями, а також кольорами та формами, які можна використовувати в дизайні інтер’єру, щоб покращити свій дім, а відтак і життя.

Вода: символізує мудрість і наш зв'язок з іншими та навколишнім світом. Водна стихія представлена, як не дивно, глибокими блакитними відтінками, чорним кольором і хвилястими асиметричними формами.

Земля: елемент, пов'язаний із доглядом за собою та харчуванням. Земля має зв'язок із земними кольорами, такими як жовтий, помаранчевий і коричневий, і "важкими" квадратними предметами. Це найпростіший елемент, який можна знайти, оскільки більшість меблів з дерева якраз у землистих тонах.

Затишний куточок вітальні / Фото Future

Вогонь: уособлює пристрасть і натхнення, і його легко додати через освітлення та лампи. Вогонь також пов'язаний з більш теплими відтінками, такими як вогненно-червоні та яскраво-помаранчеві, а також із різкими трикутними формами.

Метал: металеві світильники можна побачити в багатьох будинках за практикою феншуй. Метал символізує радість, красу та точність. І це найчастіше про круглі форми.

Деревина: пов'язана з ростом, зціленням і життєвою силою. Елемент дерева представлений у дизайні зеленим і синім кольорами та високими прямокутними формами. Кімнатні рослини – чудовий спосіб додати цей елемент у свій дім.

Природа має бути поруч / Фото Paul Raeside