Ніхто й подумати не міг: цей чудовий фермерський будинок переобладнали з корівні

У Массачусетсі продають цікавий фермерський будинок, який раніше був сараєм для корів. Проте він настільки чудово облаштований, що ніхто й не здогадався б, що це колишня корівня.

Колишній будинок для великої рогатої худоби був побудували ще в 1930 році. А переоблаштувати його на житло вирішили у 1999 році. Зараз фермерське помешкання продають за 699 ​​900 доларів.

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Несподіване перевтілення

Корівню розібрали до дощок і повністю утеплили. Хоч ремонт був капітальний, там залишилося багато чарівних деталей того часу. Будівлю поділили на три спальні, облаштували також сучасну кухню та простору вітальню з газовим каміном.

"Вся структура оригінальна. Є первинні дерев'яні балки, які залишили відкритими. Велике фоє має стелі собору, які тягнуться аж до третього поверху", – розповів агент з лістингу.

Кажуть, будівля сараю, спочатку розроблена так, щоб нагадувати перевернутий корабель. Колишні двері були такі широкі, що всередину можна було загнати повний віз сіна. З того часу їх замінили на французькі двері.

Дерево додає затишку фермерському маєтку / Фото Realtor

Житлова площа фермерського будинку складає 348 квадратних метрів. У спальні на першому поверсі є окрема ванна кімната, звідки можна потрапити на терасу. Також є окрема зона відпочинку та гардеробна.

Фермерський будинок розташований на ділянці площею 1,2 гектара. До власності належить відкритий басейн та гараж, де може поміститися три авто.