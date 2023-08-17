За натхненням сюди: у цьому будинку ідеально поєднали традиційний і сучасний фермерський стиль

За вишуканим фасадом у георгіанському стилі ховається особливий сімейний будинок. В інтер'єрі помешкання ідеально поєднали найкращі сучасні та традиційні риси фермерського стилю.

Чудовий приклад сучасного фермерського будинку – це житло охоплює навіть три різні архітектурні стилі. Ви тільки погляньте на цю кухню з відкритими цегляними стінами, високими балками та оригінальним деревом. Ви навіть не здогадалися б, що вона була переобладнана із сараю.

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Інтер'єр просто вражає вишуканістю

Почнемо з вітальні. Вона розташована затишно, в самому центрі будинку, і датується аж 16 століттям. Інтер'єр виконаний у похмурих сіро-зелених, а тепла дубова підлога додає затишку.

Кухня колись була одноповерховим цегляним сараєм, який добудували приблизно 100 років тому. Власники вирішили і тут додати сіро-зеленого кольору, придбавши шафи такого відтінку. Світла мармурова стільниця стає акцентом та чудово доповнює загальну картину.

Це не лише кухня, а й їдальня також. Поруч стоїть старовинний різьблений обідній стіл ручної роботи.

Фермерський стиль може бути різний / Фото Colin Poole

Спальні у фермерському будинку прості, і ця не виняток. Вона світла й простора. Єдине, що впадає у вічі, – це стіни, які вже покриті, та камін, який зазвичай ставлять у вітальні.

У ванній кімнаті привертає увагу дерев'яна підлога, яку рідко обирають для цих приміщень. Сіро-зелені стіни та плитка додають помітної легкості та свіжості/