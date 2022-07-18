Про це повідомила виконувачка обов'язків глави Фонду Ольга Батова. За її словами, відомство вже розробило зміни до підзаконних актів і закону про оцінку. Зокрема, зробили технічне завдання на доопрацювання бази.

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За словами Батової, заплановані зміни дозволять відключати доступ до бази несумлінним оцінювачам та спростять процес анулювання їхнього сертифіката. Такі оцінювачі можуть штучно змінювати базу під певні правочини, завантажуючи некоректні звіти.

Законодавство не передбачає для нас можливість легко позбавити недобросовісного оцінювача сертифіката. Щобільше, що просто не піддається здоровому глузду: ми можемо відключити юридичну особу, в якій працює цей оцінювач, від бази, але самого оцінювача – не завжди можемо відключити та позбавити сертифіката,

– пояснила вона.

Також Батова наголосила що важливим питанням є наповнення бази оцінок інформацією щодо вартості об'єктів для покращення автоматичної аналітики.

У нас історично немає інформаційної бази про вартість різних об'єктів. Будь-яка автоматична оцінка має на чомусь ґрунтуватися. Наприклад, купуєш квартиру в селі, де п'ять років не було жодного продажу, у такому разі база не може автоматично зробити реальну оцінку. На це скаржаться всі, звинувачують Фонд, але реально ні технічно, ні логічно щось із цим зробити неможливо.,

– наголосила Батова.

Вона додала, що наразі робиться все можливе, щоб система працювала краще.