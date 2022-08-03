У Фонді наголошують, що для реалізації задуманого планують заручитися спонсорською підтримкою міжнародних компаній з США та Європи.

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Модульні будинки від NEST: що виходить в базову комплектацію

Благодійний проєкт NEST прагне забезпечення модульним будинком тих, чий дім зруйновано війною, але лишилася земельна ділянка.

Якщо у сім’ї біля зруйнованого будинку є шмат землі, ми привеземо і поставимо їм будинок. Це не тимчасове поселення, люди не стають переселенцями. Родина у себе вдома,

– розповів Сергій Притула.

Модульне житло збирається з сендвіч-панелей, без фундаменту. Проживати у ньому можна при зовнішніх температурах від -15 до +30. Кожен модуль розрахований щонайменше на 5 років експлуатації. На зведення одного будинку йде не більше 5 днів. У мінімальну комплектацію входять 3 зони:

спальня,

ванна,

кухня.

Будинки також передбачають підключення до води, каналізації, опалення, електрики та інтернету. Із цим допомагають волонтери Фонду.

Сергій Притула розповів про проєкт NEST: дивіться відео

Один модуль коштує 5 тисяч доларів. До зими Фонд Притули планує забезпечити тимчасовим житлом 585 родин громади. Списки громадян, які повністю втратили власний будинок і потребують нового житла, фонду передає місцева влада.

Проєкт реалізовуватимуть у деокупованих регіонах. Певна пріоритетність в отриманні житла також може надаватися багатодітним сімʼям і людям, які втратили родичів під час окупації або на війні.

Перший будинок встановили для родини Кириленків у Макарові Київської області. Він складається з п’ятьох модулів, зокрема з трьох спалень, кухні і ванної. Родина заїхала туди 31 липня. Кошти на нього зібрали американські школярі з Айдахо.