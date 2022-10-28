Найвища будівля ЄС: який вигляд має хмарочос від Foster + Partners у Варшаві

Британська архітектурна студія Foster + Partners завершила будівництво хмарочоса Varso у Варшаві. Будівля заввишки 310 метрів наразі є найвищою спорудою у Європейському союзі.

53-поверховий хмарочос, в якому спроєктовані офіси, ресторани, магазини та сад з оглядовим майданчиком, обігнав 259-метрову вежу Commerzbank, побудовану Foster + Partners 1997 року у Франкфурті.

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Varso у Варшаві

Вперше про будівництво хмарочоса стало відомо у 2017 році. Тоді команда Foster + Partners розповіла про ідею збудувати у центрі Варшави об'єкт, заввишки 310 метрів. Завершити головну будівлю планували до середини 2020 року, однак пандемія COVID-19 зрушила терміни.



Будівля заввишки 310 є найвищою спорудою у ЄС / Фото Dezeen

Зараз будівля завершена. Основа споруди – 230 метрів, ще 80 метрів до загальної висоти додає шпиль.

53-поверховий хмарочос вміщує 70 тисяч квадратних метрів офісних площ, де розгорнуть своїх штабквартири місцеві та міжнародні компанії, а також стартапери. Завдяки просторим прольотам та триметровим стелям тут можна облаштовувати офіси із відкритим плануванням.



80 метрів становить шпиль / Фото Dezeen

На першому рівні обладнано хол з 14-метровими стелями. У ньому розміщено публічний простір, який з'єднує хмарочос із сусідніми будівлями. Крім того, звідси можна потрапити до торгових центрів та ресторанів. Щоб прикрасити хол, архітектори використали дерева та керамічна скульптура місцевої художниці.



Хол із деревами та інтегрованими у простір лавками / Фото Dezeen

На 46 – 48 поверхах розташовані ресторани та бари. А над ними – оглядовий майданчик, який стане найвищим садом у Варшаві.

Для працівників офісів архітектори передбачили приватну терасу – на висоті 177 метрів.

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