У Нормандії на продаж виставили замок, який належав Джону Палмеру, який переплавив 26 мільйонів фунтів стерлінгів та залишився на свободі. Йому вдалося переконати присяжних, що він не знав про походження золота. Як встановило слідство, це були гроші Brink’s-Mat, а пограбування 1983 року вважається одним з найбільших в історії Великої Британії. Чоловік вийшов на свободу, а його статки становили 300 мільйонів фунтів.

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Зараз замок площею у 126 акрів виставили на продаж за 650 мільйонів євро. Тут є 9 спалень та 25 кімнат, поле для гольфу, тенісний корт, басейн та інші зручності, які потрібні для комфортного життя.

У привабливість замку потрібно буде вкласти чимало грошей / Фото Le Nail

Втім, для нових власників потрібно враховувати, що маєток потребує капітального ремонту. Річ у тому, що після вбивства Палмера у 2015 році в Ессексі мисливці за скарбами влаштували полювання за золотими злитками, якими міг володіти чоловік.

Мисливці за скарбами завдали маєтку чимало шкоди / Фото Le Nail

Невідомо, чи бодай один шукач скарбів досягнув бажаного, але факт у тому, що замок не лише покинутий, а й розграбований. Природа також внесла свої корективи: над територією навколо замку потрібно буде добре попрацювати.