Зокрема, на тижні влада Сент-Аманд-Монро, розташованому у самому серці Франції, оголосила про намір оживити місто та підвищити його привабливість коштом відновлення закинутих будинків. Цього разу на аукціон виставили будинок площею 90 метрів квадратних.

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Як придбати будинок за 1 євро

У рамках проєкту з відродження Сент-Аманд-Монро, влада виставила на продаж будинок площею 90,94 квадратних метри. Вартість об'єкта оцінена у 27 000 євро, проте до 31 грудня у покупців з'явиться можливість отримати його лише за 1 євро.

Така система продажів дозволяє придбати нерухомість за символічною ціною. Натомість нові мешканці повинні провести відповідні реставраційні роботи та гарантувати, що будинок не буде перепроданий відразу після підписання угоди.

У рамках проєкту з відродження міста, влада виставила на продаж будинок площею 90,94 квадратних метри / Фото mapio

Пропозиція відкрита лише для тих, хто:

купує першу нерухомість,

має намір постійно мешкати у придбаному будинку,

готовий відреставрувати будинок, розпочавши ремонтні роботи протягом 6 місяців після закриття угоди та завершивши їх за 2 роки.

Відремонтований будинок повинен бути енергоефективним, а модернізацію систем опалення слід довірити місцевим компаніям.

Як відбиратимуть претендентів

Очевидно, що на таку привабливу пропозицію відгукнеться безліч охочих. Тому влада міста розробила спеціальну процедуру подачі заявки.

Потенційні покупці повинні надати:

мотиваційний лист,

документи, які засвідчують, що вони не володіють іншою нерухомістю та не володіли нею впродовж попередніх 2-х років;

план ремонту;

дані про доходи та кредитну історію, щоб в процесі не виникло проблем з фінансуванням ремонту.

Усі заявки приймаються на сайті мерії до 31-го грудня.