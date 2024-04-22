Хоча фургон був у жахливому стані й тхнув сирістю всередині, Хейлі однаково наважилася його купити. Попередній власник знизив з 1500 до 500 фунтів стерлінгів, і дівчина зрозуміла, що це чудова пропозиція.

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Зі старого фургона в затишне житло

Хейлі кинула собі виклик вкласти в ремонт не більше ніж 500 фунтів, тому вирішила більшу частину робіт виконати самостійно. Для початку вона зняла всюди вицвілі шпалери та замінила стару підлогу.

Згодом дівчина подбала про декоративні елементи, як-от наклейки на плитку, нові дверні ручки для кухонних шафок, дерев'яні світлодіодні світильники та придбала кран для кухні.

Коли ремонт був на стадії завершення, Хейлі почала шукати меблі, які помістилися б у маленький фургон.



Двомісна невеличка спальня у фургоні / Скриншот відео Hayley Rubery

Завдяки креативності, наполегливості та вмінню економити, дівчина облаштувала дуже затишний дім на колесах для своїх мандрівок. Вона довела, що навіть з обмеженим бюджетом можна втілити в життя, здавалося б, недосяжну мрію.



Стильна кухня / Скриншот відео Hayley Rubery

"Я подумала, що було б чудово, якби ми були тут поза зоною досяжності або не підключені до електрики", – пожартувала Хейлі у відео, на яке дуже позитивно відреагували в тіктоці.

Тепер дівчина може вільно мандрувати, бо "дім" завжди з нею.