Футуризм у дії: на ринку з'явився рідкісний будинок в Аризоні

Чудовий зразок футуристичної архітектури продають у Парадайз-Веллі, Аризона. Вартість будинку становить 2 395 000 доларів.

Будинок розташований на підвищенні, на мальовничій ділянці площею 0,81 акра у гірському заповіднику Фенікс. Його спроєктував у 1959 році архітектор Джордж Холл.

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Футуристичний будинок

Житло з двома спальнями та двома ванними кімнатами є прикладом космічної ери, яка вперше з’явилася в Південній Каліфорнії. Це була найбільш футуристична версія сучасної архітектури середини століття.

Проте є один підступ. Будинок потребує капітального ремонту. Однак у вартість житла входять дозволи та плани на реконструкцію, яка має розширити дім вдвічі.

Будинок потребує ремонту / Фото Desert Lens Photography

Власницею будинку є архітекторка, яка придбала цей будинок у 2022 році. Вона хотіла відремонтувати дім, але завершила інший проєкт і переїхала туди.

Серед особливостей будинку – навіс для автомобіля з злегка склепінчастим дахом, а над будинком – консольний дах; стінки вікон; камін від підлоги до стелі та восьмикутна вітальня.

Кам'яний камін у вітальні / Фото Desert Lens Photography

Район Клірвотер-Гіллз, де розташований будинок називають "версією Голлівудських пагорбів". Він один із найпрестижніших у Райській долині.



Гарна природа навколо / Фото Desert Lens Photography