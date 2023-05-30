Дом расположен на возвышении, на живописном участке площадью 0,81 акра в горном заповеднике Феникс. Его спроектировал в 1959 году архитектор Джордж Холл.

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Футуристический дом

Жилье с двумя спальнями и двумя ванными комнатами является примером космической эры, впервые появившейся в Южной Калифорнии. Это была самая футуристическая версия современной архитектуры середины века.

Однако есть один подвох. Дом нуждается в капитальном ремонте. Однако в стоимость жилья входят разрешения и планы реконструкции, которая должна расширить дом вдвое.

Дом требует ремонта / Фото Desert Lens Photography

Владелицей дома является архитектор, которая приобрела этот дом в 2022 году. Она хотела починить дом, но завершила другой проект и переехала туда.

Среди особенностей дома – навес для автомобиля со слегка сводчатой крышей, а над домом – консольная крыша; стенки окон; камин от пола до потолка и восьмиугольная гостиная.

Каменный камин в гостиной / Фото Desert Lens Photography

Район Клирвотер-Хиллз, где расположен дом называют "версией Голливудских холмов". Он один из самых престижных в Райской долине.



Красивая природа вокруг / Фото Desert Lens Photography