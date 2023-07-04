Не будинок, а галерея: в Австралії продають особливе житло митців

Будинок у стилі бруталізму та модернізму в Ричмонді нагадує справжню галерею мистицтв. Власники зберігають тут усю свою колекцію картин.

Житло збудували близько 12 років тому. "Власники мають багато творів мистецтва, і вони хотіли побудувати нерухомість із великою кількістю стін, де вони могли б повісити свої твори мистецтва, і архітектор придумав зробити помешкання схожим на галерею", – розповіла агентка з нерухомості Джоді Маккарті.

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Картини в кожній кімнаті

Перший поверх відкритого планування вміщує бібліотеку та домашній офіс, а також офіційну вітальню та медіакімнату з телевізором, прихованим за висувною шафою.

Нагорі є велика вітальня відкритого планування, їдальня з коморою дворецького та терасою, що виходить на північ. Це просто чудове місце для відпочинку та розваг.



Картини власників на кухні / Фото Realestate

Інтер'єр у будинку дуже стильний та має багато родзинок. Дерев'яні й скляні сходи, шафи з американського горіха, кам'яні деталі та полірована бетонна підлога – усе це додає нотку розкоші.

"Хоча це величезний будинок за стандартами Річмонда (437 квадратних метрів), він не виглядає таким. Це затишне просторе житло, куди потрапляє багато природного світла", – каже Маккарті.

Усі стіни в коридорі завішані картинами / Фото Realestate

Усі три спальні мають ванні кімнати. Окрім того, тут є винний льох з клімат-контролем, у якому можна зберігати до 1500 пляшок, ліфт та гараж на два авто.

За словами агенти з нерухомості, будинок розташований у "тихій кишені". Нерухомість продають за ціною від 4,5 до 4,9 мільйона доларів.