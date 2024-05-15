Оренда будиночка коштує 1000 фунтів стерлінгів на місяць включно з комунальними послугами. Також орендодавець вимагає заставу в розмірі 1153 фунтів. Мінімальний термін оренди становить 1 рік.

Зверніть увагу Купівля квартири в новобудові: що треба знати про акт приймання-передачі житла

Що всередині

Будиночок настільки вузький, що власники були змушені облаштувати спальню на маленькому горищі гаража. А безпосередньо в приміщенні вони зробили кухню-вітальню.

Хоч і крихітна, але затишна кухня-вітальня / Фото Jam Press

На фото видно, що диван стоїть навпроти кухонної раковини, щоб не заважати орендарям на кухні. Усе настільки компактно, що той, хто сидить на дивані, може ногами зачинити дверцята. Також на кухні є духовка, пральна машина та шафа для мікрохвильової печі.

Поруч розташована ванна кімната з туалетом, раковиною та душовою кабіною.

Господарі кажуть, що вони максимально ефективно використали весь простір, і його якраз достатньо місця для проживання однієї людини.

Спальня з телевізором на горищі / Фото Jam Press

Не всім користувачам мережі сподобалася креативність власників. Коментатори пишуть, що це вислів "як у рукавичці" на практиці і що орендодавці "абсолютно жадібні".