Зі старого гаража в житловий будиночок: як креативні господарі заробляють на оренді
Джерело:Daily Mail
Будиночок шириною всього лиш 2,7 метра здають в оренду в долині Емерсон, Англія. Це житло не дарма таке вузьке, адже колись це був звичайний гараж.
Оренда будиночка коштує 1000 фунтів стерлінгів на місяць включно з комунальними послугами. Також орендодавець вимагає заставу в розмірі 1153 фунтів. Мінімальний термін оренди становить 1 рік.
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Що всередині
Будиночок настільки вузький, що власники були змушені облаштувати спальню на маленькому горищі гаража. А безпосередньо в приміщенні вони зробили кухню-вітальню.
На фото видно, що диван стоїть навпроти кухонної раковини, щоб не заважати орендарям на кухні. Усе настільки компактно, що той, хто сидить на дивані, може ногами зачинити дверцята. Також на кухні є духовка, пральна машина та шафа для мікрохвильової печі.
Поруч розташована ванна кімната з туалетом, раковиною та душовою кабіною.
Господарі кажуть, що вони максимально ефективно використали весь простір, і його якраз достатньо місця для проживання однієї людини.
Не всім користувачам мережі сподобалася креативність власників. Коментатори пишуть, що це вислів "як у рукавичці" на практиці і що орендодавці "абсолютно жадібні".