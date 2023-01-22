Закинуту залізничну станцію у Піренеях перетворили на п'ятизірковий готель

Шанси на відкриття історичної залізниці між Іспанією та Францією, що пролягла через Піренеї, зросли після анонсу про відкриття п'ятизіркового готелю у муніципалітеті Канфранк, Відомо, що його облаштують на базі закинутого вокзалу.

"Титанік" посеред гір: що відомо про відкриття готелю

Стан міжнародного вокзалу Канфранк, який охрестили "Титаніком" посеред гір, суттєво погіршився після залізничої катастрофи, що трапилася 50 років тому. Тоді внаслідок відмови гальм французький вантажний поїзд зійшов з рейсів та врізався у кований міст, обваливши його.

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Інцидент 70-х років призвів до закриття лінії, а станція серед гір занепала. Застаріла й міжнародна траса між іспанським Канфранком та Бедусом у Франції. З того часу влада по обидва боки кордону лобіювала відбудову вокзалу. Після числених обговорень тут вирішили облаштувати п'ятизірковий готель. Повідомляється, що його відкриття заплановане на кінець січня 2022 року.

Після закриття міжнародної залізниці Канфранк поступово занепадає. Ми ж прагнемо знову відкрити лінію й тому роками працювали над відновленням станції та її території. Майбутнє відкриття готелю значно зміцнило проєкт відродження міжнародної залізниці,

– сказав The Times Хосе Луїс Соро, голова регіонального транспортного департаменту Арагона.

Він зазначив, що проєкт зіткнувся із критикою та скептицизмом, проте скоре відкриття має стати доказом, що відновлення залізничної спадщини Канфранка цілком реалістичне. Наразі регіональний транспортний департамент намагається переконати Європейський Союз у доцільності фінансування проєкту відновлення залізниці.



Проєкт реставрації вокзалу / Фото barcelo

Сам готель Royal Hideaway – це переродження закинутої станції у пізньофранцузькому стилі. Як зазначила група Barcelo, що керує готелем, при створенні проєкта надихалися духом старої залізниці. Тут залишили шиферний дах, увінчаним куполами та балюстрадами, а також подбали про реставрацію фасаду та оригінальних вікон. Доступ до вестибюля, який є центром колишнього вокзалу, буде відкритий для усіх гостей відновленої історичної пам'ятки.



Доступ до вестибюля буде відкритий для усіх гостей відновленої історичної пам'ятки / Фото barcelo

Готель буде розрахований на 104 номери. Ніч в одному із них буде коштувати 240 євро.

Який вигляд матиме готель Royal Hideaway / Фото barcelo