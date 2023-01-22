Заброшенную железнодорожную станцию в Пиренеях превратили в пятизвездочный отель

"Титаник" среди гор: что известно об открытии отеля

Состояние международного вокзала Канфранк, который окрестили "Титаником" посреди гор, существенно ухудшилось после железнодорожной катастрофы, произошедшей 50 лет назад. Тогда в результате отказа тормозов французский грузовой поезд сошел с рейсов и врезался в кованый мост, обрушив его.

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Инцидент 70-х годов привел к закрытию линии, а станция среди гор пришла в упадок. Устарела и международная трасса между испанским Канфранком и Бедусом во Франции. С тех пор власти с обеих сторон границы лоббировали восстановление вокзала. После многочисленных обсуждений здесь решили обустроить пятизвездочный отель. Сообщается, что его открытие намечено на конец января 2022 года.

После закрытия международной железной дороги Канфранк постепенно приходит в упадок. Мы же стремимся снова открыть линию и потому годами работали над восстановлением станции и ее территории. Будущее открытие гостиницы значительно укрепило проект возрождения международной железной дороги,

– сказал The Times Хосе Луис Соро, глава регионального транспортного департамента Арагона.

Он отметил, что проект столкнулся с критикой и скептицизмом, однако предстоящее открытие должно стать доказательством, что восстановление железнодорожного наследия Канфранка вполне реалистично. В настоящее время региональный транспортный департамент пытается убедить Европейский Союз в целесообразности финансирования проекта восстановления железной дороги.



Проект реставрации вокзала / Фото barcelo

Сама гостиница Royal Hideaway – это перерождение заброшенной станции в позднефранцузском стиле. Как отметила управляющая гостиницей группа Barcelo, при создании проекта вдохновлялись духом старой железной дороги. Здесь оставили шиферную крышу, увенчанную куполами и балюстрадами, а также позаботились о реставрации фасада и оригинальных окон. Доступ к вестибюлю, который является центром бывшего вокзала, будет открыт для всех гостей воссозданной исторической достопримечательности.



Доступ к вестибюлю будет открыт для всех гостей восстановленной достопримечательности / Фото barcelo

Отель будет рассчитан на 104 номера. Ночь в одном из них обойдется в 240 евро.

Как выглядит отель Royal Hideaway / Фото barcelo