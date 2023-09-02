Рожевий "до ниточки": як готичний замок переробили до відомого тренду "Барбі"

Власниця готичного замку у Вісконсині вирішила продовжити тренд фільму "Барбі", кардинально "переосмисливши" свою нерухомість. Тепер вона ну дуже рожева та гламурна.

Цікаво, що жінка має ще кілька будинків, і вони всі – теж рожеві. Це її фірмовий колір, як каже агент з лістингу Дженні Мартін. Готичний замок власниця продає ще з літа 2022-го за 1,1 мільйона доларів. Можливо, в стилі "Барбі" він уже зацікавить покупців.

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У будинку є повністю рожеві кімнати

Колись рожевий палац був моторошно-кумедним замком у готичному стилі. Барбі-ремонт відбувся швидко, протягом останніх кількох тижнів.

Раніше це був типовий готичний замок у нейтральних тонах/ Фото Thread Reader App

Замок площею 520 квадратних метрів збудували в 1900 році. Він вміщує сім спалень і три ванні кімнати. Також є дві повністю обладнані кухні, одна з них – від підлоги до стелі "кричить" стилем Барбі.

Кухня "до" та "після" / Фото Mediagrahy, Edina Realty

"Основний поверх переважно рожевий, і верхній рівень також переважно рожевий. Інші кімнати мають темніші кольори", – каже Мартін.

Також в будинку є сімейна кімната, кінозал і основний люкс із окремою ванною кімнатою, гардеробною та пральною. На задньому дворі облаштований басейн та гідромасажна ванна.

Інтер'єр у стилі Барбі / Фото Edina Realty

Останнім часом готичний замок здавали в оренду. Відколи він рожевого кольору, жити тут зможе не кожен. Тому доречно було б продовжити цю справу, вважає агент з лістингу.

Хіба цей замок придбає сім'я, яка зможе вкласти кошти в ремонт, щоб його перефарбували й переоблаштували.