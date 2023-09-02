Интересно, что у женщины еще несколько домов, и они все – тоже розовые. Это ее фирменный цвет, как говорит агент по листингу Дженни Мартин. Готический замок владелица продает еще с лета 2022-го за 1,1 миллиона долларов. Возможно, в стиле Барби он уже заинтересует покупателей.

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В доме есть полностью розовые комнаты

Когда-то розовый дворец был жутко-смешным замком в готическом стиле. Барби-ремонт состоялся быстро, за последние несколько недель.

Раньше это был типичный готический замок в нейтральных тонах. Фото Thread Reader App

Замок площадью 520 квадратных метров был построен в 1900 году. Он вмещает семь спален и три ванных комнаты. Также есть две полностью оборудованные кухни, одна из них – от пола до потолка "кричащего" стилем Барби.

Кухня "до" и "после" / Фото Mediagrahy, Edina Realty

"Основной этаж преимущественно розовый, и верхний уровень также преимущественно розовый. Остальные комнаты имеют более темные цвета", – говорит Мартин.

Также в доме есть семейная комната, кинотеатр и основной люкс с отдельной ванной комнатой, гардеробной и стиральной. На заднем дворе обустроен бассейн и гидромассажная ванна.

Интерьер в стиле Барби / Фото Edina Realty

В последнее время готический замок сдавали в аренду. С тех пор как он розового цвета, жить здесь сможет не каждый. Поэтому уместно было бы продолжить это дело, считает агент по листингу.

Разве этот замок приобретет семья, которая сможет вложить средства в ремонт, чтобы его перекрасили и переоборудовали.