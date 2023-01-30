Скорочення пропозицій та стрибок цін: чого очікувати від вторинного ринку житла в Україні

Попри песимістичні прогнози, падіння попиту на ринку готового житла не виявилося катастрофічним. Однак вже зараз в деяких регіонах спостерігається скорочення пропозицій, що може потягнути за собою різкий стрибок цін.

Які зміни відбулися на ринку продажу вторинного житла України з початку повномасштабної війни, як коригуються ціни та чого чекати далі, розповів президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

Читайте також На які квартири буде попит у 2023 році: прогноз девелопера

Від початку повномасштабного вторгнення до сьогодні: як функціонує вторинний ринок

У перші місяці повномасштабного вторгнення ринок нерухомості завмер. Перша активність на "вторинці" почала спостерігатися у травні й була обумовлена відкладеним попитом. Певна частина покупців, які планували придбати нове помешкання ще до війни, від своїх планів не відмовилась. І після розблокування реєстрів вони оживили ринок. В цей час угоди купівлі-продажу здійснювались по всій території України, де не відбувалося активних бойових дій, хоча переважна більшість угод фіксувалася в західних регіонах країни.

З червня-липня почала оговтуватися і "первинка", однак вторинне житло обирали частіше, оскільки покупці не бажали займатися ремонтом.

Щодо попиту, зараз на заході країни він залишається приблизно на довоєнному рівні, розповідає Піта. Проте тут не так багато пропозицій, за винятком Львова.

Міста там переважно невеликі, попит і пропозиція збалансовані. Тому й ціни на вторинному ринку тут не зросли. За винятком Закарпаття, де в Ужгороді та Мукачево попит зріс на 50 – 60%, а пропозиція не збільшилася. В результаті ціни на вторинному ринку зросли на 20 – 30%,

– констатує Піта.

Якщо говорити про Київ і Одесу, попит на купівлю готового житла впав на 50 – 60%. Але з іншого боку, видно зменшення кількості пропозицій. Люди зараз зовсім неактивно продають нерухомість. Щоб знайти квартиру, треба ще добряче пошукати. І внаслідок цього ціни пропозиції в Києві знизились несуттєво, відсотків на 10 – 15. Для воєнного часу це не суттєве падіння.

Але якщо, наприклад, аналізувати попит у західному регіоні – Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Закарпатській областях, наразі ми маємо лише загальну кількість угод, без врахування специфіки за областями. Тому не можемо сказати, як мінялись ціни в конкретних регіонах. Коли матимемо статистику попиту по областях, тоді зможемо проаналізувати динаміку цін,

– пояснює Піта.

Що впливає на ціни

Допоки у західних регіонах ціна залишається на довоєнному рівні, наближені до фронту та центральні області відчувають спад. Так

у Харкові вартість "вторинки" впала на 40 – 50%,

вартість "вторинки" впала на 40 – 50%, у Дніпрі та Одесі – на 20 – 30%,

– на 20 – 30%, у Києві – 10 – 15%.

Юрій Піта додає, що найдивнішою залишається ситуація в Києві. Наразі пропозиції житла в столиці обмаль, в деяких сегментах навіть спостерігається дефіцит. Маючи немаленькі гроші на руках, клієнти почасти не можуть придбати житло через маленький вибір варіантів.

Якщо пропозиції не стане більше, а попит ростиме, то ціни теж збільшуватимуться. Стимулюватимуть зростання цін державні програми допомоги громадянам, що втратили житло.