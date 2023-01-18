За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрія Піти, від коливання курсу долара, наприклад, особливо потерпає вторинний ринок житла. Як це проявляється – далі.

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Як курс долара впливає на вторинний та первинний ринок нерухомості

Внаслідок зростання курсу долара найбільше страждає вторинний житлової нерухомості. На "первинці" забудовники продають квадратні метри за гривню й при коливаннях курсу вартість квадратних метрів змінюється не так раптово. Зростання курсу в таких випадках грає на користь покупців.

Наприклад, якщо у людини є 50 тисяч доларів, а курс в країні, умовно, 40 гривень за долар, то на первинному ринку вона зможе купити квартиру за 2 мільйони гривень. Але, якщо курс зросте до 50 гривень за долар, у людини вже буде не 2, а 2,5 мільйона гривень, при цьому ціна на квартиру залишиться колишньою, а людина зможе зекономити 500 тисяч гривень,

– наводить приклад Піта.

Він додає, що на вторинному ринку є прив'язка до валюти. Тому при зростанні курсу долара продавці також підіймають ціни на житло і таким чином втрачають своїх покупців. Зазвичай в такому випадку люди починають придивлятися до первинного ринку, тому що у них більше можливості купувати у гривні, ніж у валюті.

Через зростання курсу долара йде перекіс попиту на первинний ринок. У людей немає спроможності купувати житло в доларах на вторинному ринку. Тому замість того, щоб обрати для себе меншу квартиру, вони починають придивлятися до первинного ринку,

– зазначив експерт.

Знизити ціну на вторинному ринку продавці можуть лише за умови відсутності попиту. Тому сьогодні питання правильного формування ціни залишається для них найскладнішим.

За словами експерта, курс долара, який виріс у зв'язку з війною Росії проти України, не так значно вплинув на ринок нерухомості, як, наприклад, у 2014 році. Тоді ринок нерухомості відчув зміни набагато серйозніше.