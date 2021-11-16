Ті, хто вже стикався із встановленням каміну, знають, що це – складний процес, пов'язаний з цілим комплексом проблем і завдань. Саме тому все більше людей обирають електроваріант цього пристрою.

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Розповідаємо про особливості альтернативи та показуємо, як вписати електрокамін у різноманітні дизайни інтер'єру.

Простий монтаж та мобільність Вмонтований електричний камін / Фото Pinterest На відміну від справжніх камінів, ця конструкція не вимагає тривалих ремонтних робіт по формуванню постаменту, встановленню спеціальних матеріалів для топки, виведенню димоходу. В залежності від того, який тип ви оберете, буде достатньо повішати його на стіну чи поставити на підлогу. За потреби навіть вмонтований електрокамін можна перенести в інше приміщення (приміром, під час ремонту чи переїзду). А для повторного підключення потрібен лише доступ до електроенергії. Ніякого димаря чи газопроводу.

Це безпечно

Електричний камін у скандинавському інтер'єрі / Фото Pinterest

Встановлюючи електрокамін, ви убезпечуєте себе та свій будинок. Вам не страшні отруєння чадним газом, іскри, які можуть долетіти до килима та гарячі дверцята об які легко обпектися.

Вони не потребують додаткового обслуговування

Мінімалістичне рішення для дому / Фото Pinterest

Дрова, які потріскують у традиційному каміні, потребують видобутку та додаткового місця для зберігання. Після того, як вони догоріли – вам доведеться прибрати вугілля та регулярно вичищати золу. Але електрокамін дозволяє забути про додаткові турботи.

Бюджетний обігрів

Електричний камін допоможе обігріти вітальню / Фото Pinterest

Електричний камін не тільки красиво виглядає, а й добре обігріває кімнату середньої площі. Пошукайте версії, оснащені кількома режимами нагріву, які дозволяють вибрати бажану інтенсивність.

Сучасна деталь інтер'єру

Електричний камін підкреслить затишок помешкання / Фото Pinterest

Сучасний дизайн дозволяє органічно вписати камін у будь-який інтер'єр. Серед десятків моделей різного кольору, розміру та форми можна підібрати ту, що ідеально впишеться в загальний стиль будинку.