Нові мікрорайони: у Харкові побудують житло для тих, чиї домівки знищили росіяни

Російські окупанти завдали Харкову великої шкоди. Зокрема, снаряди ворога були скеровані й на житлові будинки, внаслідок чого багато людей залишилося без помешкання.

Росіяни продовжують активно обстрілювати Харків. Ворог не переслідує жодної воєнної мети – його ціллю є терор мирного населення, тому він скеровує свої снаряди на мирні будинки та цивільну інфраструктуру.

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У Харкові збудують нові мікрорайони

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, російські окупанти завдали великої шкоди житловому фонду міста. Зокрема, через обстріли пошкоджено багато будинків, 500 з них не підлягають відновленню.

Росіяни знищили сотні житлових будинків у Харкові / Фото ВВС

Наразі ведеться робота над тим, щоб почати розбір зруйнованих будинків. Згідно з прогнозами, усі необхідні процедури вдасться завершити вже цієї весни, після чого почнеться робота зі знесення.

Також мер Харкова повідомив, що у місті вже планують збудувати два нові мікрорайони, їх площа буде становити 700 гектарів.

Один з них буде розташований в районі станції метро "Барабашово", інший – на поки що незабудованих земельних ділянках Північної Салтівки,

– повідомив Ігор Терехов.