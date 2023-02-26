Россияне продолжают активно обстреливать Харьков. Враг не преследует никаких военных целей – его целью является террор мирного населения, поэтому он направляет свои снаряды на мирные дома и гражданскую инфраструктуру.

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В Харькове построят новые микрорайоны

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, российские оккупанты нанесли большой ущерб жилищному фонду города. В частности, из-за обстрелов повреждены многие дома, 500 из них не подлежат восстановлению.

Россияне уничтожили сотни жилых домов в Харькове / Фото ВВС

В настоящее время идет работа над тем, чтобы начать разбор разрушенных домов. Согласно прогнозам, все необходимые процедуры удастся завершить уже этой весной, после чего начнется работа по сносу.

Также мэр Харькова сообщил, что в городе уже планируют построить два новых микрорайона, их площадь составит 700 гектаров.

Один из них будет расположен в районе станции метро "Барабашово", другой – на пока еще незастроенных земельных участках Северной Салтовки,

– сообщил Игорь Терехов.