Ймовірно, вже найближчим часом етнотренди перекочують із дизайну в архітектуру, а все більше замовників почне цікавитися проєктами вдосконалених хатин-мазанок.
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Як колись будували хати-мазанки
Колись хатки-мазанки будували із глини, сирцевої цегли чи хмизу. Далі каркас обмазували розчином з глини і гною, а стіни покривалися побілкою на вапні. Саме через технологію будівництва їх і називали мазанками.
Такі хати були поширені на території степової та лісостепової України, що пов'язано з природними умовами, оскільки лісів там було обмаль, а відповідно бракувало деревини для будівництва. Тому головним будівельним матеріалом стала глина. Часто такі хати розмальовували народними орнаментами і символами.
Такі хати мали низку переваг: взимку у них було тепло, а влітку вони зберігали прохолоду. Проте з роками вони просідали у ґрунт. Власне, недовговічність була головним їхнім недоліком.
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Сучасні українські хати-мазанки
Сьогодні техніку хати-мазанки використовують українські архітектори Сергій Махно, Олег і Ліля Україна, Юрій Ринтовт, Вікторія Якуша, а також столяр Микола Степанець. Сучасні майстри цінують глину за те, що вона добре повторює природні форми. Цю техніку вважають актуальною через її екологічність та оригінальність.
Ресторан "Гуляй Поле" за проєктом студії Олега і Лілі Україна / Фото Юрій Орлик
Модернізовані варіації відрізняються від традиційних насамперед формами. На візуалізаціях можна побачити панорамні вікна, другий поверх та невеличкі тераси. До того ж, якщо проєкти почнуть реалізовувати, зміниться конструкція та матеріали. Вже сьогодні майстри, які працюють із глиною, додають до неї насіння льону, конопель і чайне листя, щоб зробити покриття більш фактурними.
Деякі архітектори, наприклад Олег Дроздов, будує з місцевої глини, додаючи міцності коштом піску і гравію у різних пропорціях, а для тримальних конструкцій використовується цемент.
Bursa Cabins Tripillya студії Олега Дроздова / Фото Drozdov & Partners
Традиційні техніки використовуються і в інтер'єрі. Приміром, оздоблення стін глиною, а саме валкування та набивання фактури ложками, використовує український бренд FAINA Вікторії Якуші. Валкування – це первинний процес обмазування хати товстим шаром глини, кінського кізяка, соломи, піску і води. Усю цю сировину попередньо замішують, а потім із неї виготовляють кульки-валки, які слугують першим шаром обмазування будинку глиною. Техніку набивання фактури на глиняній стіні дерев’яними ложками застосував і архітектор Сергій Махно у проєкті Shkrub House.
Світильники FAINA / Фото FAINA
Після перемоги ці техніки можуть набути масового характеру та частіше використовуватися у наших помешканнях. Адже повернення до традицій – це справді те, що нам сьогодні потрібно. Водночас архітектори зазначають, що таке будівництво та декорування дороговартісне, а на ринку досі спостерігається брак кваліфікованих фахівців.