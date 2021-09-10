Хайгроув-Хаус: як виглядає улюблений маєток принца Чарльза

Нерухомість королівської родини завжди вражала вишуканим смаком та духом британської архітектури. Не став винятком і улюблений дім принца Чарльза.

Головна резиденція принца Чарльза та герцогині Камілли – Кларенс-Хаус. Тут вони перебувають, коли мають офіційні зустрічі та беруть участь у різноманітних заходах.

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Також у пари є заміський будинок у Глостерширі, куди вони втікають, коли хочуть побути наодинці. Але улюблений дім сім'ї – Хайгроув-Хаус.

Територія маєтку вражає / Фото Hello Magazine

Принц придбав будинок у 1980 році. Спочатку він тут жив з принцесою Діаною та двома синами – принцами Вільямом та Гаррі. Особняк має 9 спалень та 6 ванних кімнат. Будинок знаменитий своїм прекрасним декором та приголомшливими садами.

Сімейний дім королівської сім'ї / Фото Hello Magazine

Хайгроув-Хаус є уособленням сімейної історії принца Чарльза та принцеси Діани. Саме тут зроблено багато світлин, які розповідають про щасливі моменти дитинства Вільяма та Гаррі.

Веселі дитячі розваги / Фото Hello Magazine