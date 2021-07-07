У Херсоні за кілька годин побудували церкву: з чого та як вона виглядає

У Херсоні за кілька годин звели храм Воскресіння Христового. Споруду побудували за сучасною технологію.

Для цього було використано спеціальний пенопласт. Як виглядає храм – дивіться далі.

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Як з'явився храм Воскресіння Христового

У першу чергу для встановлення споруди підготували основу. Після цього впродовж дня була змонтована конструкція.

Приємно було бачити перехожих, для яких здебільшого було приємною несподіванкою побачити обриси нового храму, який "ефектно" виріс за кілька годин,

– пояснили у Херсонській єпархії ПЦУ.

Люди були вражені та цікавилися, як вдалося так швидко встановити церкву.

Храм "виріс" за кілька годин / Фото з фейсбуку Херсонської єпархії ПЦУ

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Річ у тім, що храм будується за новою для нас сучасною технологією, зі спеціального пінопласту, який потім буде укріплено і покрито твердою цементною оболонкою. З огляду на цю обставину можна у технологічному плані вважати його для єпархії пілотним проєктом,

– зазначається у повідомленні.

Якщо технологія себе виправдає, подібні споруди можуть з'явитися і в інших місцях. Цей варіант є бюджетним та будується виключно на пожертви людей.

Як виглядає церква / Фото з фейсбуку Херсонської єпархії ПЦУ: