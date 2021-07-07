Для этого был использован специальный пенопласт. Как выглядит храм – смотрите далее.
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Как появился храм Воскресения Христова
В первую очередь для установки сооружения подготовили основу. После этого в течение дня была смонтирована конструкция.
Приятно было видеть прохожих, для которых в основном было приятной неожиданностью увидеть очертания нового храма, который "эффектно" вырос за несколько часов,
– пояснили в Херсонской епархии ПЦУ.
Люди были поражены и интересовались, как удалось так быстро установить церковь.
Храм "вырос" за несколько часов / Фото из фейсбука Херсонской епархии ПЦУ
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Дело в том, что храм строится по новой для нас современной технологии, из специального пенопласта, который потом будет укреплен и покрыт твердой цементной оболочкой. Учитывая это обстоятельство, можно в технологическом плане считать его для епархии пилотным проектом,
– отмечается в сообщении.
Если технология себя оправдает, подобные сооружения могут появиться и в других местах. Этот вариант является бюджетным и строится исключительно на пожертвования людей.
Как выглядит церковь / Фото из фейсбука Херсонской епархии ПЦУ: