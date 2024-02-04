Тут зможе жити не кожен: зазирніть у цей химерний будинок і ви все зрозумієте

Барвистий будинок у жвавому районі міста Баффало, штат Нью-Йорк, одразу привертає увагу. Зазирнувши всередину, ви побачите ще більше яскравих кольорів, і ще одну особливу кімнату.

Цікаво, що це житло збудували ще в 1909 році, і раніше воно було звичайним, як усі. Проте після кількох капітальних ремонтів різних власників будинок став справжньою химерою. Його, до речі, продають за досить бюджетну ціну – 200 тисяч доларів.

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Від кольорів може запаморочитися в голові

У будинку є спальня, ванна кімната, кухня, їдальня та вітальня, а також ще одна особлива кімната – люкс для собак. Інтер'єр настільки барвистий, що може засліпити.

Єдиною нейтральною кімнатою, де можна відпочити від безлічі кольорів і візерунків, є ванна. Мабуть, у людей відбувався дивний шок, коли вони жили в будинку перші дні.

Будинок для тих, хто обожнює усе яскраве / Фото Three Sixty

"Дизайн інтер'єру та екстер'єру є відображенням яскравої особистості поточного власника. Коли ви входите в дім, ви відчуваєте сонячну енергію – ніби ви перебуваєте в клубі Каліфорнії чи Флориди, але з затишною атмосферою", – каже агентка з продажу.

Нинішній власник придбав нерухомість у 2019 році за 60 700 доларів. Протягом кількох років він справді попрацював над дизайном житла й вклав в оновлення багато коштів, відтак і ціна тепер значно вища. До речі, для чоловіка було важливо переробити другу спальню на кімнату для собак, адже в нього є аж три улюбленці.