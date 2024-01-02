У Мічигані продають чудернацький будинок, що нагадує житло гобітів

Чудернацький будинок розташований на березі озера в Північному Мічигані. Його заокруглений мідний дах і круглі вхідні двері одразу впадають у вічі, нагадуючи про химерні форми житла гобітів.

Будинок у стилі гобіта спочатку з'явився на ринку за 7 мільйонів доларів минулого року. Проте його ніхто не купував, і влітку ціну знизили до поточних 5 мільйонів доларів. Цікаво, що востаннє нерухомість переходила з рук у руки в 2021 році за 1,2 мільйона доларів.

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Химерне житло нестандартних форм

Наразі будинок ще не завершений – там триває ремонт. Це пов'язано з тим, що попередня власниця померла, не встигши добудувати свій будинок мрії.

"Будинок розташований у південній частині, недалеко від піщаної коси, тож з цього місця відкривається неймовірний краєвид на все озеро Торч. Це просто прекрасно", – каже агент з лістингу.

Будинок у стилі гобітів на березі озера / Фото Realtor.com

Планування просторого житла передбачає три спальні та три ванні кімнати. Всередині будинок має вигнуті дерев'яні стіни, адже покійна власниця хотіла створити помешкання, яке мало вражати на кожному кроці.

Житлова площа будинку становить 320 квадратних метрів. На його будівництво не пошкодували грошей, тож новим власником має стати лише той, хто зможе якісно завершити ремонт.

Вигнуті внутрішні стіни / Фото Realtor.com