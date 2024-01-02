Дом в стиле хоббита изначально появился на рынке за 7 миллионов долларов в прошлом году. Однако его никто не покупал, и летом цену снизили до 5 миллионов долларов. Интересно, что последний раз недвижимость переходила из рук в руки в 2021 году за 1,2 миллиона долларов.

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Причудливое жилье нестандартных форм

Сейчас дом еще не завершен – там идет ремонт. Это связано с тем, что предыдущая владелица скончалась, не успев достроить свой дом мечты.

"Дом расположен в южной части, недалеко от песчаной косы, поэтому с этого места открывается невероятный вид на все озеро Торч. Это просто прекрасно", – говорит агент по листингу.

Дом в стиле хоббитов на берегу озера / Фото Realtor.com

Планировка просторного жилья предполагает три спальни и три ванные комнаты. Внутри дом имеет изогнутые деревянные стены, ведь покойная владелица хотела создать помещение, которое должно было поражать на каждом шагу.

Жилая площадь дома составляет 320 квадратных метров. На его строительство не пожалели денег, так что новым владельцем должен стать только тот, кто сможет качественно завершить ремонт.