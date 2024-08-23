Вежа під назвою Sarvasva має теракотовий вентильований фасад із озелененням. Цим вона відрізняється від місцевої архітектури в сірих тонах.

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Величезний будинок для одної родини

За словами архітекторів, фасад повністю екологічний і майже не збирає пил.

На цьому фасаді, що самоочищається, не видно пилу, а колір виділяється серед сірих і нудних околиць,

– коментують автори дизайн-проєкту.

Деякі поверхи в хмарочосі з'єднані ліфтом, а інші – зовнішніми гвинтовими сходами, що додають певний шарм екстер’єру. Балкони і дворівневі тераси візуально "розбивають" будинок на поверхи.

Яскравий хмарочос у Мумбаї / Фото Dezeen

На двох нижніх поверхах розташовані гаражі та підсобні приміщення. Вище облаштували вітальню, кілька гостьових спалень і ванних. Ще вище є кухня, їдальня, дитяча кімната, дві вітальні, басейн і спортзал.

Біля вершини хмарочоса на одній із терас є басейн. За ним розташовані лаунж-зони зі скляними дверима. У цих відпочинкових приміщеннях архітектори розмістили невелику кухню та вітальню.

В інтер'єрі домінує білий колір з чорними акцентами та натуральним дерев'яним оздобленням.