В Індії збудували хмарочос для однієї родини: приголомшливі фото
Джерело:Dezeen
Індійська студія Spasm Design спроєктувала 12-поверховий будинок в Мумбаї. Там житиме лише одна родина.
Вежа під назвою Sarvasva має теракотовий вентильований фасад із озелененням. Цим вона відрізняється від місцевої архітектури в сірих тонах.
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Величезний будинок для одної родини
За словами архітекторів, фасад повністю екологічний і майже не збирає пил.
На цьому фасаді, що самоочищається, не видно пилу, а колір виділяється серед сірих і нудних околиць,
– коментують автори дизайн-проєкту.
Деякі поверхи в хмарочосі з'єднані ліфтом, а інші – зовнішніми гвинтовими сходами, що додають певний шарм екстер’єру. Балкони і дворівневі тераси візуально "розбивають" будинок на поверхи.
Яскравий хмарочос у Мумбаї / Фото Dezeen
На двох нижніх поверхах розташовані гаражі та підсобні приміщення. Вище облаштували вітальню, кілька гостьових спалень і ванних. Ще вище є кухня, їдальня, дитяча кімната, дві вітальні, басейн і спортзал.
Біля вершини хмарочоса на одній із терас є басейн. За ним розташовані лаунж-зони зі скляними дверима. У цих відпочинкових приміщеннях архітектори розмістили невелику кухню та вітальню.
В інтер'єрі домінує білий колір з чорними акцентами та натуральним дерев'яним оздобленням.