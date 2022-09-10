У місті Деражні Хмельницької області збудують п’ятиповерховий будинок, куди поселять вимушених переселенців. Новобудову зведуть за кошти з міжнародних грантових програм.

Будинок збудують на території колишнього цукрового заводу. Раніше тут вже був закладений фундамент під житловий будинок, розповів головний архітектор громади Максим Юзва.

Читайте також Робота велася неперервно, – як КН РІЕЛ сприяла евакуації мешканців з ЖК "Львівський Квартал"

Концепція будинку для переселенців



На Хмельниччині збудують сучасну багатоповерхівку для переселенців / Фото БФ "Житло для ВПО"

За словами Максима Юзви, концепція передбачає зведення багатоповерхового багатоквартирного житлового будинку з плановою кількістю квартир в межах сорока одиниць. Планується, що у кожну квартиру заселиться сім'я з 3 – 4 осіб.

Прилегла територія будинку буде містити паркінг, зону відпочинку та територію озеленення. Все згідно з сучасними нормами будівництва. Сам же будинок, відповідно нововведень в державних будівельних нормах має бути забезпечений укриттям, засобами для мало мобільних груп населення,

– розповів головний архітектор.



На Хмельниччині збудують сучасну багатоповерхівку для переселенців / Фото БФ "Житло для ВПО"

Деражнянський міський голова Андрій Ковпак розповів, що зараз в міській територіальній громаді проживає три з половиною тисячі внутрішньопереміщених осіб. Наразі місцева влада, спільно з благодійним фондом "Житло для ВПО" провела конкурс, аби визначити компанію, яка займатиметься зведенням будинку.

Він додав, що проєкт вже подали на міжнародні грантові програми. Водночас з місцевого бюджету виготовлена документація на землю.