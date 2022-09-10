Дом будет построен на территории бывшего сахарного завода. Ранее здесь уже был заложен фундамент под жилой дом, рассказал главный архитектор общества Максим Юзва.

Читайте также Работа велась непрерывно, – как КН РИЕЛ способствовала эвакуации жителей из ЖК "Львовский Квартал"

Концепция дома для переселенцев



В Хмельницкой области построят современную многоэтажку для переселенцев / Фото БФ "Жилье для ВПО"

По словам Максима Юзвы, концепция предполагает строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома с плановым количеством квартир в пределах сорока единиц. Планируется, что в каждую квартиру заселится семья из 3 – 4 человек.

Прилегающая территория дома будет содержать парковку, зону отдыха и территорию озеленения. Все согласно современным нормам строительства. Само же здание, соответственно нововведениям в государственных строительных нормах должно быть обеспечено укрытием, средствами для мало мобильных групп населения,

– рассказал главный архитектор.



В Хмельницкой области построят современную многоэтажку для переселенцев / Фото БФ "Жилье для ВПО"

Деражнянский городской голова Андрей Ковпак рассказал, что сейчас в городской территориальной общине проживают три с половиной тысячи внутриперемещенных лиц. В настоящее время местные власти совместно с благотворительным фондом "Жилье для ВПЛ" провели конкурс, чтобы определить компанию, которая будет заниматься возведением дома.

Он добавил, что проект уже подали на международные грантовые программы. В то же время за счет местного бюджета сделана документация на землю.