Коли дуже спекотно: три поради, які допоможуть зберегти кухню прохолодною

Зберігати прохолоду на кухні під час спекотної хвилі важко. Приготування їжі стає просто нестерпним, адже через деякі робочі процеси температура стає ще вищою.

На щастя, є прості та ефективні способи, як подбати про комфорт на кухні, незалежно від того, наскільки спекотно надворі. Експерти кажуть, що перш ніж купувати ще один кондиціонер, спробуйте дотримуватися цих правил.

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Користуйтеся технікою розумно

Духовки, плити, грилі та фритюрниці виробляють найбільше тепла, особливо під час тривалого використання, що може викликати дискомфорт під час спеки.

Щоб мінімізувати їх нагрівання, використовуйте ці пристрої в прохолодніші періоди дня, наприклад рано вранці або пізно ввечері, і практикуйте порційне приготування, щоб скоротити тривалість готування,

– пояснює канадська експертка Єва Лорена.

Спеціалістка також рекомендує використовувати мікрохвильові печі, мультиварки та фритюрниці як альтернативу духовкам. Адже вони виділяють набагато менше тепла, коли готують їжу.

Те саме стосується і посудомийних машин, які генерують тепло під час циклу сушіння. У спекотні дні старайтеся мити начиння руками.

Залишайте вікна та двері відчиненими

Зелена кухня з зоною відпочинку та великими вікнами / Фото Future

"Якщо тримати вікна та двері зачиненими влітку, це може призвести до накопичення гарячого повітря, що зробить ваш дім нестерпно спекотним. Один із найефективніших і рентабельних способів знизити температуру в приміщенні в теплі місяці – тримати двері та вікна відчиненими, коли це можливо", – наголошують експерти.

Подбайте про ефективну вентиляцію

Якісна витяжка над плитою має бути на кожній кухні. Вона призначена для відведення тепла, пари й запахів від їжі та запобігає їхній циркуляції. Менше гарячого повітря на кухні – нижча температура, навіть у спеку.

Перевірте свою витяжку. Можливо, вона погано працює через накопичений жир і бруд.