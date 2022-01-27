"Холостячка" Ксенія Мішина розповіла, як облаштує новопридбану квартиру у Києві

Торік українська акторка Ксенія Мішина купила власну квартиру в Києві. Сама "ексхолостячка" зізнається, що це була її давня мрія.

У планах зірки на 2022 рік – завершення ремонту. Що планує реалізувати Ксенія Мішина у новій квартирі – далі.

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У своєму інстаграм-аккаунті Мішина зазначила, що довго йшла до цієї купівлі, проте тепер вона точно знає, чого очікує від власного простору:

Це неймовірно круто – створювати квартиру мрії в усвідомленому віці, коли вже чітко знаєш, що для тебе важливо, що тобі подобається і як ти хочеш почуватися у своєму просторі,

– йдеться у дописі.

Ксенія Мішина розповіла, як облаштує квартиру у Києві / Фото інстаграм misha.k.ua

Акторка зізналася, що поки що лише приступила до розробки проєкту. У цьому їй допоможуть професійні архітектори та дизайнери. Утім, Мішина точно знає, що в майбутній оселі точно буде куток для медитації.

"Так, це магічне місце, без якого я більше не уявляю свого житла", – підсумувала зірка.

, що раніше Ксенія Мішина розповіла говорила, що її квартира розташована в одному із ЖК на лівому березі Києва. Відомо, що це простора чотирикімнатна квартира, в якій акторка планує зробити перепланування.

Оригінальний текст публікації:

У цьому чарівному 2022-му я почну втілювати у життя всі свої мрії про затишок. Скажу вам це неймовірно круто створювати квартиру мрії в усвідомленому віці, коли вже чітко знаєш, що для тебе важливо, що тобі подобається і як ти хочеш почуватися у своєму просторі.

Знаєте, яким пріоритетом я горіла, ілюструючи свій будинок? Медитаційний куточок. Так, це те магічне місце, без якого я більше не уявляю свого житла… а ще багато всього, про що я поступово вам розповідатиму.