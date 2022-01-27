В планах звезды на 2022 год – завершение ремонта. Что планирует реализовать Ксения Мишина в новой квартире – дальше.

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В своем инстаграм-аккаунте Мишина отметила, что долго шла к этой покупке, однако теперь точно знает, чего ожидает от собственного пространства:

Это невероятно круто – создавать квартиру мечты в осознанном возрасте, когда уже четко знаешь, что тебе важно, что тебе нравится и как ты хочешь чувствовать себя в своем пространстве,

– говорится в сообщении.



Ксения Мишина рассказала, как обустроит квартиру в Киеве / Фото инстаграм misha.k.ua

Актриса призналась, что пока только приступила к разработке проекта. В этом ему помогут профессиональные архитекторы и дизайнеры. Впрочем, Мишина точно знает, что в будущем доме точно будет уголок для медитации.

"Да, это магическое место, без которого я больше не представляю своего жилья", – подытожила звезда.

Напомним, что ранее Ксения Мишина рассказала, что ее квартира расположена в одном из ЖК на левом берегу Киева. Известно, что это просторная четырехкомнатная квартира, в которой актриса планирует произвести перепланировку.

Оригинальный текст публикации:

В этом волшебном 2022 году я начну воплощать в жизнь все свои мечты об уюте. Скажу вам это невероятно круто создавать квартиру мечты в осознанном возрасте, когда уже ясно знаешь, что тебе важно, что тебе нравится и как ты хочешь чувствовать себя в своем пространстве.

Знаете, каким приоритетом я горела, иллюстрируя свой дом? Медитационный уголок. Да, это то магическое место, без которого я больше не представляю своего жилья… а еще многое, о чем я буду постепенно вам рассказывать.